Covid-19, l’avvertimento di Brusaferro: “Il virus è cambiato” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl virus sta cambiando. Si evince dagli ultimi dati. Ad analizzarli è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità. “Viaggiamo intorno ai 200-300 casi giornalieri, un dato stabile nonostante piccole variazioni. Siamo nella parte bassa della curva epidemica“, da dichiarato Brusaferro, costatando una curva del contagio di coronavirus sostanzialmente piatta. Non mancano, però, motivi di preoccupazione. “L’età media dei nuovi positivi, che prima era sopra i 70 anni, e ora è scesa intorno ai 40. La letalità riguarda soprattutto le età più avanzate“, ha proseguito il presidente dell’ISS, “il 44%” dei nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 in ... Leggi su anteprima24

