Comitato Sannita ABC: “Presi in giro dalla maggioranza del comune” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo mesi di silenzio il Consiglio Comunale ha deciso di rioccuparsi del referendum per la gestione pubblica dell’Acqua, proposto dal Comitato Sannita Acqua Bene Comune e sottoscritto da 3.285 elettori beneventani. Lo ha fatto attraverso una proposta di delibera del Consiglio Comunale che, salvo sorprese, sarà discussa venerdì 31.07.2020. La delibera in esame prevede di recepire solo parzialmente il parere del Ministero dell’interno del 3 marzo 2020, per modificare lo Statuto comunale (con successivi provvedimenti). Ecco in cosa consiste la nuova proposta. Fino ad oggi il quesito poteva essere bocciato solo con una delibera approvata all’unanimità di tutti i Consiglieri comunali. La proposta della maggioranza prevede, invece, che basterà una ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Sannita San Giorgio del Sannio. Emergenza idrica. Comitato H2O – Richiesta Autobotti TV Sette Benevento Confcooperative Benevento, Beniamino Zollo è il nuovo presidente

L’assemblea Territoriale degli aderenti a Confcooperative Campania nella provincia di Benevento ha portato all’elezione del nuovo comitato territoriale che sarà presieduto da Beniamino Zollo. Insieme ...

Confcooperative, il comitato territoriale sarà presieduto da Beniamino Zollo

L’assemblea Territoriale degli aderenti a Confcooperative Campania nella provincia di Benevento ha portato all’elezione del nuovo comitato territoriale che sarà presieduto da Beniamino Zollo. Insieme ...

L’assemblea Territoriale degli aderenti a Confcooperative Campania nella provincia di Benevento ha portato all’elezione del nuovo comitato territoriale che sarà presieduto da Beniamino Zollo. Insieme ...L’assemblea Territoriale degli aderenti a Confcooperative Campania nella provincia di Benevento ha portato all’elezione del nuovo comitato territoriale che sarà presieduto da Beniamino Zollo. Insieme ...