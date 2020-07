Cgil-Cisl-Uil: Regione Lazio intervenga su accreditamenti, lavoratori pronti ad azioni eclatanti (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Se i 14 anni di attesa per il rinnovo avevano fatto segnare il record del mondo, il doppio rifiuto di Aris e Aiop di firmare la preintesa, sottoscritta dalla loro stessa delegazione trattante insieme a Cgil Cisl e Uil, batte ogni primato della vergogna. La Regione intervenga subito sugli accreditamenti. I lavoratori sono pronti a mettere in atto azioni eclatanti”. Così Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini – segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio – in seguito alla decisione, presa oggi dagli organismi di rappresentanza dell’Aris, di non ... Leggi su romadailynews

robersperanza : Proprio ora che il Paese deve correre di più vanno rafforzati i diritti del lavoro sui cantieri. Ho appena firmato… - Etta_Giu : RT @fpcgilromalazio: ??Sanità Privata, fuga da responsabilità sul contratto: anche Aris non firma. #Cgil Cisl Uil: “Siamo oltre la #vergogna… - fpcgilromalazio : ??Sanità Privata, fuga da responsabilità sul contratto: anche Aris non firma. #Cgil Cisl Uil: “Siamo oltre la… - maurizio3bruni : RT @cislfp: ????????, ???????? ?? ??????: ?????????????????????? ???? ???????????????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ???????? Il sindacato attacca: 'Mai ci era capitato di as… - IgnazioUsai1 : RT @cislfp: ????????, ???????? ?? ??????: ?????????????????????? ???? ???????????????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ???????? Il sindacato attacca: 'Mai ci era capitato di as… -