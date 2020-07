Caso Open Arms, oggi il Senato decide sul processo a Salvini: decisiva (anche) Italia Viva (Di giovedì 30 luglio 2020) Serviranno 160 voti nell’aula di Palazzo Madama, ovvero la maggioranza assoluta, per evitare a Matteo Salvini il processo sul Caso Open Arms, dopo quello sulla vicenda della nave Gregoretti. E sono proprio i numeri ballerini al Senato, unitamente a una maggioranza non compattissima su questo tema, a far sperare il leader del Carroccio. L’ago della bilancia saranno soprattutto i 18 Senatori renziani di Italia Viva. Salvini potrà infatti contare sui voti del centrodestra: sui 63 Senatori della Lega, i 56 di Forza Italia e i 17 di Fratelli d’Italia. In totale sono 136 voti che, con i 18 di Italia Viva e qualche ... Leggi su open.online

LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - Agenzia_Ansa : Memoria difensiva di Matteo Salvini sul caso Open Arms: 'Quello che ho fatto l'ho fatto in compagnia del premier Co… - repubblica : Salvini sotto assedio. Ora rischia il processo per il caso Open Arms - 3DaysofCondor : RT @augusto_amato: Caso Open Arms, Renzi ha deciso: voto contro Salvini. Il leghista: è un venditore di tappeti - eligio68 : @rtl1025 @DavideGiac Aggiungerei, sul caso Open Arms, che nonostante i tanti sforzi di fantasia non si riesce a cap… -