Altro che allarme, questo sarà l’agosto meno caldo degli ultimi 5 anni! (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo dice Mario Giuliacci, il colonnello pronostica un agosto italiano poco caldo ed altamente votato ai temporali, soprattutto dal 2 al 9 Fonte foto: (Pixabay)Paura del caldo che possa rovinare le nostre giornate estive? Ad agosto, non dovremmo vivere di queste preoccupazioni. Sarà infatti, l’agosto meno caldo degli ultimi cinque anni. Parola del colonnello, Mario Giuliacci, intervistato da Fanpage.it. Nonostante le lamentele da lockdown, si calcola che in realtà non saranno affatto pochi gli italiani che potranno permettersi qualche giornata di mare in agosto. Uno dei mesi, come ovvio che sia, più caldi dell’estate, ed allora Giuliacci ha spiegato quali sono le previsioni per l’Italia, dei prossimi 30 giorni. Giuliacci: “Non ... Leggi su chenews

borghi_claudio : Che tristezza ascoltare un Ministro che deve RICORDARE in Parlamento che ha fatto il suo dovere, altro che processi. #iostoconSalvini - LucaBizzarri : Ogni giorno bisogna augurarsi che tocchi a un altro. Oggi Bocelli si è comprato un busto in bronzo di Galli Della Loggia. - davidealgebris : Tutta questa voglia di Statalismo non è altro che modo per dare Poltrone e lavoro a tanti mediocri. La concorrenza… - zazoomblog : Altro che allarme questo sarà l’agosto meno caldo degli ultimi 5 anni! - #Altro #allarme #questo #l’agosto - Stefano0323 : L'errore più grande dei cosidetti sovranisti di oggi è considerare l'euro la madre di tutti i nostri problemi. Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Napolimania: altro che Koulibaly e Callejon, i veri rimpianti sono Lavezzi, Cavani e Higuain! Calciomercato.com KISS KISS - Il Napoli è pronto a prendere De Paul dall'Udinese

Ha evidenziato De Maggio. Che poi ha aggiunto: "De Paul ha caratteristiche tecniche uniche, la società azzurra sta valutando la situazione e potrebbe chiudere il colpo da un momento all'altro. Si sta ...

Halo Infinite: 343 Industries sulle critiche alla grafica e l'engine audio 159

Halo Infinite viene illustrato in qualche altro dettaglio da 343 Industries, che ha risposto (parzialmente) alle critiche sulla grafica e spiegato qualcosa sull'engine audio. NOTIZIA di Giorgio Melani ...

Ha evidenziato De Maggio. Che poi ha aggiunto: "De Paul ha caratteristiche tecniche uniche, la società azzurra sta valutando la situazione e potrebbe chiudere il colpo da un momento all'altro. Si sta ...Halo Infinite viene illustrato in qualche altro dettaglio da 343 Industries, che ha risposto (parzialmente) alle critiche sulla grafica e spiegato qualcosa sull'engine audio. NOTIZIA di Giorgio Melani ...