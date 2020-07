Venerdì da bollino rosso in 10 città italiane (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - Esplode la prima vera ondata di calore sull'Italia, e si preannuncia un weekend torrido, soprattutto al Centronord. Venerdi' saranno ben 10 le città con il 'bollino rosso', ossia l'allerta massima che indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio". E' quanto segnala il bollettino del ministero della Salute. Si tratta di: Bologna Bolzano Campobasso Firenze Frosinone Perugia Pescara Rieti Roma Torino In particolare, a Bologna saranno 39 i gradi percepiti, cosi' come a Firenze, mentre a Roma saranno 38 domani (bollino arancione) e 37 venerdi'. Domani il primo "assaggio" di ondata, con due città da bollino rosso (Perugia e Bolzano) e 12 con ... Leggi su agi

