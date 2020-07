Turchia, approvata legge anti social media. Più controlli sui contenuti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Parlamento della Turchia ha approvato una controversa legge che consente al governo un maggiore controllo sui social media. In base alla nuova normativa, dunque, Facebook, Twitter e le altre ... Leggi su quotidiano

amnestyitalia : #Turchia: approvata la Legge su Internet. Ora è aumentato enormenente il potere del governo di censurare contenuti… - ventu1959 : RT @amnestyitalia: #Turchia: approvata la Legge su Internet. Ora è aumentato enormenente il potere del governo di censurare contenuti e avv… - sophia_verza : RT @fazilamat: #Turchia approvata questa mattina dopo ore di discussione in parlamento la legge che prevede per le autorità ancora più gran… - MimmoGigliotti : RT @amnestyitalia: #Turchia: approvata la Legge su Internet. Ora è aumentato enormenente il potere del governo di censurare contenuti e avv… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @amnestyitalia: #Turchia: approvata la Legge su Internet. Ora è aumentato enormenente il potere del governo di censurare contenuti e avv… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia approvata

Che cosa lega Tanap, Turchia, Russia, Armenia e Azerbaigian ... La Banca europea per gli investimenti ha approvato un prestito di 270 milioni di dollari per i gasdotti e le condotte di gas ...Ankara, 29 luglio 2020 - Il Parlamento della Turchia ha approvato una controversa legge che consente al governo un maggiore controllo sui social media. In base alla nuova normativa, dunque, Facebook, ...