Tale e quale show, rumors: Manuela Arcuri nel cast della nuova edizione con Carlo Conti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Manuela Arcuri prenderà parte a Tale e quale show? Questo è quanto, in queste ore, tramite rumors e anticipazioni (come quella di tvblog.it) si sta raccontando e, a quanto pare, non sarebbe una ipotesi così peregrina, anzi. Sarebbero forti le indiscrezioni relative alla partecipazione dell’attrice al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Tale e quale show, anticipazioni: Manuela Arcuri nel cast Come risaputo, in questi giorni Carlo Conti e il suo staff di lavoro sta allestendo il cast della nuova edizione di ... Leggi su italiasera

