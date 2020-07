Strage di Bologna, Maggi disse: "Fioravanti ha i soldi" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il leader di Ordine Nuovo intercettato mentre parlava con il figlio. La trascrizione del dialogo è agli atti della nuova inchiesta della Procura generale. Leggi su repubblica

Cinque processi davanti alla Corte d’Assise e alla Suprema Corte di Cassazione, altrettanti di fronte al Tribunale per i minorenni, un altro appena concluso con una condanna all’ergastolo in primo gra ...

Tre murales per ricordare la strage alla stazione di Bologna

Tre murales per ricordare le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Le opere sono state realizzate a Bologna, Parma e Reggio Emilia rispettivamente da Collettivo FX, Alessandro Canu e Psik ...

