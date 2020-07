Sei camerieri positivi in un ristorante, ma i clienti hanno dato nomi falsi. De Luca: 'Stupidità assoluta' (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Ieri abbiamo avuto 29 contagi : di questi, 6 contagi li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri. Lì ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Sei camerieri Massa Lubrense, sei contagi tra i camerieri di un ristorante in cui i clienti avevano fornito dati falsi IlNapolista Martina Rossi, il padre: «Non fuggiva da una violenza? Allora ditemi perché è morta»

I giudici hanno riconosciuto come valide la testimonianza di una cameriera spagnola che alla polizia ha raccontato di aver visto Martina scavalcare il balcone e lasciarsi cadere «Martina Rossi non fug ...

Morì cadendo dal balcone a Palma di Maiorca, corte: "Martina Rossi non stava scappando” | Ecco perché gli imputati sono stati assolti

"L'esclusione a cui la corte è pervenuta del tentativo di fuga e la non provata commissione della tentata violenza non possono che portare a ritenere carente la prova del reato". E' quanto si legge ne ...

