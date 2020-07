Reazione a Catena 29 luglio 2020: i Tre Secco (video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, mercoledì 29 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse i Tre Secco. Si tratta di tre ragazzi tutti militari, presentati come cantanti provetti ma piuttosto stonati alla prova dei fatti. I Tre Secco – Francesco, Simone e Luca -, al loro primo tentativo non sono purtroppo riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 1766 euro. Peccato, riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del ... Leggi su ascoltitv

PacodaCamino : @medicojunghiano Reazione a catena - camswanderlust_ : Comunque oggi a reazione a catena ho indovinato la parola finale prima che i concorrenti comprassero il terzo elemento proud of me - Maurizi26944310 : Auguroni a @corsi_gabriele due anni fa conduceva reazione a catena, che tra l’altro è stata l’edizione più bella e… - zazoomblog : Reazione a Catena puntata 29 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - #Reazione #Catena #puntata… - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 29 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Reazione a Catena, puntata 29 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente Italia Sera Enel, significativa resilienza ma revisione piano per crisi Covid

(Teleborsa) - "Grazie alla diversificazione geografica, al modello di business integrato lungo la catena del valore, a una solida struttura finanziaria, nonché al livello di digitalizzazione raggiunto ...

Radiocollare a orsa in Trentino, Oipa: se è JJ4 lasciarla libera

Roma, 29 lug. (askanews) - La scorsa notte i forestali trentini hanno catturato, radiocollarato e successivamente rilasciato un'orsa accompagnata da tre cuccioli. L'Oipa Italia (Organizzazione interna ...

(Teleborsa) - "Grazie alla diversificazione geografica, al modello di business integrato lungo la catena del valore, a una solida struttura finanziaria, nonché al livello di digitalizzazione raggiunto ...Roma, 29 lug. (askanews) - La scorsa notte i forestali trentini hanno catturato, radiocollarato e successivamente rilasciato un'orsa accompagnata da tre cuccioli. L'Oipa Italia (Organizzazione interna ...