Processo tributario telematico 2020: il rebus dei termini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il problema del computo dei termini nel Processo tributario è assai delicato soprattutto per gli effetti negativi indotti che possono derivare da un loro errato conteggio dopo che l’art. 2, comma 1, lettera f), della L. 2/12/2005, n. 263, è intervenuto sull’art. 155 c.p.c. e l’art. 16 del D.L. 12/9/2014, n. 132 (e la sua conversione nella L. 10/11/2014, n. 162) ha modificato il c.d. “periodo feriale”. Infatti, i termini hanno un contenuto essenziale sia per l’impugnazione dell’atto impositivo e della sentenza sia per il deposito di atti e documenti prima della trattazione della controversia: l’errore ha come pena l’inefficacia dell’atto. Le regole di computo dei termini Nel computo dei termini a giorni o ad ... Leggi su leggioggi

CavaliereAvv : Sono contrario al processo tributario da remoto ,a parte che deve essere ancora esplicato il parere del Garante del… - RedazioneSalvis : Cassazione: assenza di litisconsorzio necessario tra ente e concessionario nel processo tributario - CitraroFrancitr : I limiti dell’efficacia espansiva del giudicato esterno nel processo tributario - narrabondo : In un paese in cui ogni cittadino è presunto colpevole dallo stato secondo le regole del processo tributario ( vedi… - LavoroFisco : Processo tributario: le novità a seguito dell’emergenza da Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Processo tributario Processo tributario telematico 2020: il rebus dei termini LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Per Claudio Abbado 44 anni di processo

Alleluia! Quarantaquattro anni dopo il via all’inchiesta sulla dichiarazione dei redditi compilata nel lontano 1976 (il Papa era Paolo VI, al Quirinale c’era Giovanni Leone, al cinema trionfava Rocky ...

Contributo unificato: la guida completa

Iniziare un giudizio, sia esso civile, amministrativo o tributario, comporta degli esborsi significativi per la parte; solitamente, il cittadino pensa che si tratti unicamente di corrispondere le comp ...

Alleluia! Quarantaquattro anni dopo il via all’inchiesta sulla dichiarazione dei redditi compilata nel lontano 1976 (il Papa era Paolo VI, al Quirinale c’era Giovanni Leone, al cinema trionfava Rocky ...Iniziare un giudizio, sia esso civile, amministrativo o tributario, comporta degli esborsi significativi per la parte; solitamente, il cittadino pensa che si tratti unicamente di corrispondere le comp ...