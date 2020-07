Martina Rossi non stava scappando da uno stupro”: perché i due ragazzi imputati sono stati assolti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Martina Rossi. “Non scappava quando precipitò. Indizi opinabili”. Si legge nella sentenza della Corte di Appello che il 9 giugno scorso ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, condannati in primo grado a sei anni di reclusione. La ventenne ligure era in vacanza a Maiorca quando precipitò dal quinto piano. “L’esclusione a cui la Corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione” della tentata violenza “non possono dunque che portare a ritenere carente la prova” del reato. Così si legge nella motivazione della sentenza che il 9 giugno scorso ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, condannati in primo grado a sei anni di reclusione, per la morte di Martina Rossi, la ventenne ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Martina Rossi Martina Rossi, è ancora fidanzata con Manuel Bortuzzo?/ Sui social tutto tace... Il Sussidiario.net Martina Rossi, rese note le motivazioni della sentenza in appello: "Tentato stupro non può escludersi, ma non fu causa della morte"

I giudici non escludono il tentativo di aggressione sessuale, ma hanno ritenuto affidabile la testimonianza di una cameriera dell'hotel, che avrebbe visto la giovane lasciarsi cadere dopo aver scavalc ...

Martina morì in hotel a Maiorca. "Non scappava da uno stupro"

Sono passati quasi nove anni. Ma la morte di Martina Rossi e il caso giudiziario a essa legato continuano a far discutere. Ieri è arrivata la motivazione della sentenza d'Appello che il 9 giugno scors ...

I giudici non escludono il tentativo di aggressione sessuale, ma hanno ritenuto affidabile la testimonianza di una cameriera dell'hotel, che avrebbe visto la giovane lasciarsi cadere dopo aver scavalc ...