Lombardia, trovati e sequestrati i 25mila camici non consegnati dal cognato di Fontana: erano nella sede della Dama (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio) Gli agenti della Guardia di Finanza hanno ritrovato la parte mancante dell’ordine di camici effettuato dalla Regione Lombardia alla Dama Srl, l’azienda con a capo Andrea Dini, cognato del presidente della giunta Attilio Fontana – entrambi tra gli indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fornitura -, e al 10% della moglie dello stesso Fontana, Roberta Dini. Sarebbero circa 25 mila i capi sequestrati. Le perquisizioni erano iniziate ieri, 28 luglio, per verificare se la fornitura fosse ancora nel magazzino della ditta. La somma dei camici, ora custoditi in un magazzino ... Leggi su open.online

