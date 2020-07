Lecce, obbliga il figliastro sordomuto a praticargli un rapporto orale e diffonde il video: arrestato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un uomo avrebbe costretto il figliastro sordomuto e affetto da un ritardo cognitivo a praticargli sesso orale e avrebbe ripreso la scena per poi divulgarla sui social network. La terribile vicenda arriva dalla provincia di Lecce dove questa mattina un 48enne di Monteroni di Lecce è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti. Stando ai riscontri investigativi, dopo aver allacciato un’amicizia virtuale con una ragazza del Nord Italia tramite Facebook, l’uomo le avrebbe inviato in chat materiale pornografico. Tra quei fotogrammi vi era anche un video in cui l’arrestato si è ripreso durante una fellatio ... Leggi su tpi

Today_it : Obbliga il figliastro sordomuto a praticargli un rapporto orale e diffonde il video: arrestato - GiusCheGuevara : #bolognalecce Giacomelli al VAR non ha dato il rigore al Lecce...perchè se obbliga Calvarese ad andare a vedere lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce obbliga Obbliga figliastro sordomuto a praticargli rapporto orale e diffonde il video: arrestato Fanpage.it Obbliga il figliastro sordomuto a praticargli un rapporto orale e diffonde il video: arrestato

Avrebbe costretto il figliastro sordomuto e affetto da un ritardo cognitivo a praticargli sesso orale, riprendendo la scena per poi divulgarla sui social network. Una inquietante vicenda ...

Bonaventura, finale super. Milan, adesso ci ripensi?

Estate 2014: Jack Bonaventura è a Milano per firmare con l’Inter ma Galliani irrompe a un’ora dalla chiusura del mercato e lo veste di rossonero. Estate 2020: Jack Bonaventura è a Milano per chiudere ...

Avrebbe costretto il figliastro sordomuto e affetto da un ritardo cognitivo a praticargli sesso orale, riprendendo la scena per poi divulgarla sui social network. Una inquietante vicenda ...Estate 2014: Jack Bonaventura è a Milano per firmare con l’Inter ma Galliani irrompe a un’ora dalla chiusura del mercato e lo veste di rossonero. Estate 2020: Jack Bonaventura è a Milano per chiudere ...