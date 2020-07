Le liste d’attesa per le visite mediche nelle regioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Stampa oggi illustra in un’infografica le liste d’attesa per le visite mediche nelle regioni mentre, spiega Paolo Russo, per recuperare l’enorme arretrato di visite, accertamenti e interventi chirurgici congelati nell’emergenza Covid, regioni e Ministero della Salute sono pronti a spalancare, gratis, le porte degli ambulatori privati ai milioni di assistiti rimasti impigliati in liste di attesa sempre più chilometriche. Il Piano straordinario va ancora definito nei dettagli ma il budget c’è già: 800 milioni di euro, da prelevare dal tesoro da 20 miliardi che ieri sera il titolare della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto di riservare alla sanità nella prima cabina di regia sui 209 ... Leggi su nextquotidiano

