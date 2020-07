La Vertical Madesimo si corre, ma addio partenza "in linea" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tutto pronto per la terza edizione della Vertical Madesimo, in programma per domenica. Nonostante il coronavirus abbia segnato l'agenda degli eventi, torna comunque la camminata in montagna sul ... Leggi su ilgiorno

valtellina : Una corsa impegnativa ma accessibile a tutti, con 504 mt di dislivello e lunga 2,5 km: appuntamento domenica 2 agos… -

