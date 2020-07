In viaggio per Tozeur, ricordando i vecchi treni di Battiato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un edificio di mattoni alto un piano, con finestrelle bifore e portoni azzurri. Tutt’intorno terra battuta, tanta polvere e ovviamente rotaie. Eccola, la stazione dei treni di Tozeur. Defilata e in periferia come tante altre nel mondo eppure meta di pellegrinaggio dal 1984, quando Franco Battiato e Alice cantarono all’Eurovision Song Contest di locomotive e lande desolate: “Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tozeur”.Tozeur: già il suono evoca mondi lontanissimi, che poi è il titolo dell’album di Battiato dell’85 in cui la canzone venne inserita. Ma era già nel mito prima di diventare pop questa città antichissima ai margini del Sahara, nella regione semidesertica del ... Leggi su huffingtonpost

