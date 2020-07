Il Polpo Dumbo è l’animale più adorabile del mare (lo dice la scienza) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembra uscito direttamente da un cartone animato, ma il Polpo Dumbo è assolutamente vero, ed è uno degli animali più carini che potremmo incontrare in mare. È minuscolo, per essere un Polpo: solo 18 centimetri di diametro. Ha occhi piuttosto grandi in proporzione alla sua massa corporea e sembra, quindi, perennemente stupito. Ricorda un po’ un giocattolo di gomma a causa … L'articolo Il Polpo Dumbo è l’animale più adorabile del mare (lo dice la scienza) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

