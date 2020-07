Hitman 3 per PS5 sarà 'guidato e ispirato' dalle capacità dell'hardware next-gen (Di mercoledì 29 luglio 2020) All'inizio del 2021, vedremo la conclusione della nuova trilogia dell'Agente 47 con Hitman 3. Il gioco chiuderà quello che è iniziato nel 2016, consentendo allo sviluppatore IO Interactive di diventare completamente indipendente dato che il terzo capitolo sarà auto-pubblicato dalla compagnia. Sembra che Hitman 3 presenterà una storia più oscura rispetto ai due precedenti capitoli e a quanto pare il director del gioco ha grandi ambizioni per questo progetto.In un'intervista con Official PlayStation Magazine (numero 178, settembre 2020), Mattias Engström ha parlato del gioco. Come probabilmente saprete, Hitman 3 è stato originariamente rivelato all'evento PS5 di giugno e sembra che non sia stata una coincidenza in quanto il team è ... Leggi su eurogamer

TiromancinoF : @Tiromancino ammazza Fede, i tuoi complimenti sono stati leggermente apprezzati! ????Hitman anche per questo: grande artista, collega e uomo - alessandroTuzzo : @ClaudioCap @LorenaLVilla No, vale solo per i videogiochi. Infatti dopo aver giocato a #Hitman sono diventato un s… -