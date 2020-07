Fauci avverte l’Italia: «In autunno seconda ondata possibile, ma evitabile. A rischio il Nord» – Video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio) Gli Usa sono nei guai e l’Italia potrebbe presto esserlo di nuovo. Così Anthony Fauci, l’immunologo in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus negli Stati Uniti e consigliere dell’amministrazione Trump, commenta la situazione pandemica attuale. Durante l’intervista a «In Onda» su La7, l’immunologo americano ha descritto la situazione altamente critica del proprio Paese, considerando il numero di contagi, 70mila di media al giorno, il risultato della poca disciplina della cittadinanza statunitense alle direttive anti virus. «In Usa ci troviamo ancora nel bel mezzo della prima ondata e siamo davvero nei guai» racconta, «Siamo arrivati a un livello molto alto di contagi. Avendo riaperto il Paese ... Leggi su open.online

GPiziarte : RT @Open_gol: Fauci avverte l’Italia: «In autunno seconda ondata possibile, ma evitabile. A rischio il Nord» Il video ? - Open_gol : Fauci avverte l’Italia: «In autunno seconda ondata possibile, ma evitabile. A rischio il Nord» Il video ? -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci avverte

Open

Sono dati preoccupanti quelli sul coronavirus che arrivano dalla Germania e dal Belgio; contagi e morti continuano a rimanere molto alti anche in Europa centrale e orientale. Intanto l'Organizzazione ...Resta alto l'allarme in Europa con la ripresa dei contagi a macchia di leopardo in molti Paesi: la Germania frena sui viaggi in alcune regioni della Spagna e il Belgio arriva a una misura drastica com ...