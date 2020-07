Coronavirus, oggi 289 contagi. In terapia intensiva 38 persone in tutto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Tornano lievemente a salire i contagi in Italia. oggi i nuovi positivi sono stati 289, ieri erano stati 212. Soltanto due regioni non hanno registrato nuovi casi: Basilicata e Umbria. E’ quanto si evince dai dati comunicati dal ministero della Salute. Va detto comunque che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 56.018 tamponi, 8mila più di ieri. In generale comunque la situazione relativa al Coronavirus in Italia resta stabile. oggi sono decedute 6 persone, ieri le vittime erano state 12. In totale, dall’inizio dell’epidemia, sono morte 35.129 persone. I malati, ovvero gli attualmente positivi, sono invece 12.616: +7 rispetto alla giornata di ieri. Aumenta ancora il numero dei guariti: oggi 275 in più. Dopo aver ... Leggi su ilprimatonazionale

