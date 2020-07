Cagliari Juve, esordio da titolare e gol per Gagliano – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luca Gagliano mette a segno la sua prima rete alla Sardegna Arena: tap-in di puro istinto sotto porta davanti a Buffon – VIDEO Luca Gagliano si regala un momento davvero speciale. Il giovane attaccante classe 2000 del Cagliari ha portato in vantaggio i sardi dopo un’azione manovrata della squadra di Zenga. Cross molto teso di Faragò dalla destra, palla che attraversa tutta l’area senza che nessuno intervenga: Mattiello rimette in mezzo dalla sinistra e Gagliano anticipa Rugani battendo Buffon con un tap-in di puro istinto. Gol / Goal: Luca Gagliano Cagliari 1 : 0 Juventus #Juventus #Cagliari #CagliariJuve #Stron9er ... Leggi su calcionews24

