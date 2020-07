Bimbo rom venduto dal padre, la madre nega tutto: “Non sospettavo nulla, mi fidavo di lui” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – «Mio marito mi aveva detto che avrebbe portato nostro figlio a fare una passeggiata, invece ha cercato di venderlo. Mi fidavo di lui». Queste le parole della diciottenne rom madre del Bimbo di tre anni che il padre aveva cercato di vendere ai turisti sul lungomare di Ostia offrendo prestazioni sessuali in cambio di denaro. La donna, intervistata dal Messaggero, ha spiegato che il 23enne rom e il piccolo erano usciti altre volte insieme e di essere all’oscuro di tutto. Dichiarazioni che stridono con le condizioni del Bimbo al momento del suo ingresso al pronto soccorso dell’Ospedale Grassi: arrivato sporco, denutrito, scalzo e seminudo, in stato di shock e incapace di parlare, risulta difficile non imputare le sue condizioni ad una negligenza ... Leggi su ilprimatonazionale

