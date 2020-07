Ancora coronavirus in Liga: un positivo nel Siviglia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo il caso di Mariano, in Spagna si registra un altro positivo al coronavirus. Stavolta è nel Siviglia, prossimi avversari della Roma in Europa League, e l’identità è tenuta riservata dal club, che ha comunicato il fatto con il seguente comunicato. Il Siviglia comunica che dagli esami svolti la scorsa domenica a giocatori e staff tecnico, i cui risultati sono stati conosciuti lunedì, un membro della rosa della prima squadra è risultato positivo al coronavirus. Il contagiato è asintomatico, in ottimo stato di salute ed è in isolamento domiciliare. La situazione è stata subito comunicata alle autorità sportive e sanitarie competenti, il contagiato è stato subito isolato e sono stati sospesi temporaneamente gli ... Leggi su ilnapolista

ladyonorato : La Sicilia terra di conquista per Tunisini e clandestini vari (privi di alcun requisito per il diritto di asilo.) M… - SkyTG24 : Coronavirus, Nicola Fratoianni a Sky TG24: 'Pandemia è ancora emergenza, migranti no' - fattoquotidiano : Coronavirus Lombardia, decine di milioni in donazioni ancora non spesi. Pd: “La giunta fa cassa con i soldi dei cit… - napolista : Ancora coronavirus in Liga: un positivo nel Siviglia Non si conosce l'identità del giocatore contagiato, che è asin… - cesarebrogi1 : RT @NFratoianni: #governo Fratoianni a #SkyTG24: 'Coronavirus è ancora emergenza, migranti no' -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora coronavirus Coronavirus Basilicata, ancora zero contagi: 258 tamponi tutti negativi La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus: ricerca, 70% congressi ed eventi cancellati per emergenza (5)

in deroga all’ultimo Dpcm, permettano la ripresa di eventi e congressi. Le nostre imprese chiedono il supporto delle istituzioni ma, ancora di più, chiedono di poter tornare subito a lavorare".

Covid-19, Altroconsumo indaga sull’impatto del virus sulle vacanze degli italiani

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Siamo nel pieno dell’estate, la stagione preferita da tutti gli italiani che amano viaggiare e scoprire nuove mete, tradizioni e sapori. Quella di quest’anno sarà un’estate ...

in deroga all’ultimo Dpcm, permettano la ripresa di eventi e congressi. Le nostre imprese chiedono il supporto delle istituzioni ma, ancora di più, chiedono di poter tornare subito a lavorare".Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Siamo nel pieno dell’estate, la stagione preferita da tutti gli italiani che amano viaggiare e scoprire nuove mete, tradizioni e sapori. Quella di quest’anno sarà un’estate ...