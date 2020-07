Adesso Bocelli si scusa: "Covid? Non volevo offendere" - (Di mercoledì 29 luglio 2020) Francesca Galici Dopo l'intervento in Senato durante il dibattito sul Covid e la nuvola di polemiche che ha scatenato, Andrea Bocelli è stato costretto a scusarsi con un video pubblico sui social Per due giorni, Andrea Bocelli è stato massacrato dalla rete, tanto da costringerlo a fare un video di pubblica ammenda. Le sue parole all'incontro organizzato in Senato per dibattere sul Covid non sono piaciute e sono state a tratti strumentalizzate. Il cantante di Pisa è stato accusato di negazionismo, così come tutti quelli che lunedì sono stati in Senato a discutere della crisi da coronavirus da marzo in poi. Insieme a Vittorio Sgarbi, promotore dell'iniziativa insieme ad Armando Siri, c'erano anche Matteo Salvini e alcuni dei virologi che nei mesi più ... Leggi su ilgiornale

