Venezia 77: da «Lacci» di Daniele Luchetti a «Notturno» di Gianfranco Rosi, il Lido riparte dall’Italia e dalle donne (Di martedì 28 luglio 2020) Era da 11 anni che la Mostra del Cinema di Venezia non si apriva con un film italiano. L’ultimo fu Baaria di Giuseppe Tornatore nel 2009, seguito da successi internazionali di pubblico e di critica come Il cigno nero, Gravity, Birdman e La La Land, tutti successivamente premiati agli Oscar. Era logico che nell’anno del Covid-19, quello dell’incertezza, quello che ha bloccato centinaia di produzioni impedendo al pubblico di accedere alle sale per contenere l’epidemia, si scegliesse di partire proprio dal nostro cinema, un chiaro segnale di fiducia e sostegno per far sì che il settore riacquisti salute nel più breve tempo possibile. Sarà Lacci, il nuovo film di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio, ad essere proiettato nella Sala Grande del Lido il 2 settembre, ad aprire i battenti di una Venezia 77 con un programma più snello rispetto alle precedenti edizioni, ma non di certo meno ricco di titoli interessanti. Dopo l’annullamento di Cannes, la cancellazione di Telluride e la riduzione di Toronto, Venezia e il suo direttore Alberto Barbera pensano, infatti, a una selezione accurata che, dal 2 al 12 settembre, riaccenderà lo sfavillante mondo del cinema per la prima volta in presenza, pur avvalendosi dei supporti digitali (è confermata, per esempio, la Sala Web realizzata in collaborazione con MyMovies che permetterà al pubblico di assistere alla presentazione in streaming di alcuni dei film in rassegna). https://twitter.com/01Distribution/status/1288061059354562561 Leggi su vanityfair

Libreriamo : Dal romanzo di Domenico Starnone, per il “New York Times” uno dei 100 migliori libri del 2017, il nuovo film di Dan… - MargheBordino : #Venezia77 Apre la Mostra Lacci di Luchetti e chiude Lasciami andare di Mordini. Gli italiani in Concorso sono 4 (D… - zooppaitalia : Venezia 2020: Lacci di Daniele Lucchetti sarà il film di apertura - IlTempoLibero1 : “Lacci”, nuovo film diretto da Daniele Luchetti, sarà la pellicola di apertura della 77esima Mostra Internazionale… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lacci: trama e cast del film d’apertura della Mostra del cinema di Venezia 2020 -