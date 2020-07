Ultras Juve, condanna e 12 rinvii a giudizio per estorsione ai danni della società (Di martedì 28 luglio 2020) L’udienza preliminare dell’inchiesta Last Banner, in cui sono coinvolti Ultras della Juventus accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi, si è conclusa con una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Per i rinviati a giudizio il processo comincerà il 30 settembre. Ad alcuni degli imputati è stato anche concesso il permesso di recarsi al lavoro e ad altri è stato revocato l’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine. Il procedimento con il rito abbreviato ha riguardato quattro persone. Una condanna pari a due mesi e ... Leggi su nuovasocieta

TORINO - Una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Si è chiusa così a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Last Banner sugli ultrà della ...

Si è conclusa l’udienza preliminare dell’inchiesta Last Banner, in cui alcuni ultrà della Juventus sono accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altr ...

