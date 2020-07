Ufficiale, Molina rinnova con il Levante. La nota (Di martedì 28 luglio 2020) Attraverso una nota Ufficiale sul proprio sito, il Levante comunica il rinnovo contrattuale per Arturo Molina. Il calciatore resterà con la maglia del Levante fino al 2024. Questa è la dichiarazione del club: “Arturo Molina (Abarán, 1996) ha rinnovato il suo impegno con Levante UD per le prossime quattro stagioni. Il centrocampista è arrivato in prestito all’Atlético Levante UD nell’estate del 2016 dal Real Murcia per segnare 27 partite e 7 gol. L’entità levantinista ha esercitato al termine di quella campagna l’opzione di acquisto sul giocatore, che ha lasciato in prestito al Real Madrid Castilla. Abarán è tornato nell’anno accademico 18-19 e da ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Ufficiale, Molina rinnova con il Levante. La nota - Noovyis : (Ufficiale, Molina rinnova con il Levante. La nota) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Molina Ufficiale, Molina rinnova con il Levante. La nota alfredopedulla.com Il Crotone torna in Serie A: la promozione è ufficiale

A distanza di due anni dall'ultima volta, il Crotone torna in Serie A. La promozione della formazione calabrese è aritmetica dopo il pareggio dello Spezia in casa della Cremonese. Si tratta della seco ...

Riapre la Biblioteca a Molina Stasera la festa ‘sotto i platani’

Il graduale ritorno alla normalità lo vedi anche dalle ‘piccole-grandi’ cose. La biblioteca dell’associazione Molina Mon Amour torna ad aprire le sue porte dopo la chiusura forzata, sopraggiunta propr ...

A distanza di due anni dall'ultima volta, il Crotone torna in Serie A. La promozione della formazione calabrese è aritmetica dopo il pareggio dello Spezia in casa della Cremonese. Si tratta della seco ...Il graduale ritorno alla normalità lo vedi anche dalle ‘piccole-grandi’ cose. La biblioteca dell’associazione Molina Mon Amour torna ad aprire le sue porte dopo la chiusura forzata, sopraggiunta propr ...