Stop a cartelle e mutui fino a novembre (Di martedì 28 luglio 2020) Decreto agosto e le esigenze di finanza pubblicacartelle ferme per altri due mesiLe misure in forseDecreto agosto e le esigenze di finanza pubblicaTorna su Il Governo, che non si attendeva di dover affrontare una situazione post Covid19 così critica sta lavorando al decreto di agosto, che sarà finanziato con un ulteriore scostamento di bilancio di 25 miliardi, di cui quasi quattro dedicati al rinvio delle tasse. Sono ancora in fase di studio le iniziative del Governo finalizzate a dare ulteriore respiro alle famiglie e alle imprese italiane. Lo scostamento di bilancio, che deve ancora ricevere l'ok del Parlamento, consente sicuramente d'intraprendere misure più coraggiose per aiutare gli italiani in difficoltà, anche se non è possibile dimenticare le esigenze della finanza pubblica. ... Leggi su studiocataldi

fattoquotidiano : Fisco, l’annuncio di Misiani: “Stop invio delle cartelle esattoriali fino a novembre”. Con il dl Agosto in arrivo a… - Agenzia_Ansa : Decreto agosto, verso lo stop dei pagamenti delle cartelle fino a fine anno #ANSA - StudioCanu : Stop a cartelle e mutui fino a novembre - StudioCataldi : Stop a cartelle e mutui fino a novembre: Decreto agosto e le esigenze di finanza… - CreditVillageCV : Dopo i bonus professionisti ed il contributo a fondo perduto, ormai è data per certa la proroga di altri due mesi d… -