Sterili e poco cattivi. Servono i gol ma il gioco non è mancato (Di martedì 28 luglio 2020) Risultato bugiardo ma figlio ancora una volta della Sterilità del Napoli che costruisce ma non segna, non finalizza. L'inter fa due tiri o poco più e due gol.

Una Cremonese cinica inguaia una sterile Juve Stabia

La Juve Stabia perde anche contro la Cremonese per via alla doppietta di Ciofani. Le vespe scendono in zona retrocessione diretta sorpassati dal Cosenza vincente ad Empoli. Venerdì proprio a Cosenza g ...

Lettera ai calabresi emigrati “la vostra terra vi aspetta. Il Covid non innalzi barriere”

Una lettera del Presidente della Provincia di Cosenza e sindaco di Aiello Calabro Franco Iacucci per spegnere le polemiche sui ‘ritorni’ al tempo del Covid-19. Un inviato ai calabresi emigrati a “torn ...

