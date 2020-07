Serie A, Inter-Napoli: turnover per Gattuso, Conte rinuncia a Lautaro. Le formazioni ufficiali (Di martedì 28 luglio 2020) Alle ore 21,45 a San Siro andrà in scena la sfida tra l'Inter e il Napoli.I nerazzurri vogliono blindare la seconda posizione in classifica, i partenopei puntano a chiudere con dignità questa stagione iniziata male con la conquista almeno del settimo posto. Le formazioni ufficiali del match.Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. A disp. Padelli, Berni, Godin, Lautaro Martinez, Moses, Ranocchia, Young, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoume, Skriniar. All. Conte.Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. A disp. Ospina, Karnezis, Malcuit, Allan, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Luperto, Di ... Leggi su mediagol

