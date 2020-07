Sempre al passo i Huawei P30 e P30 Pro, di scena l’aggiornamento di luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Mai un passo indietro gli aggiornamenti per i Huawei P30 e P30 Pro. I due modelli (ex top di gamma del 2019) stanno cominciando a ricevere anche l'update di sicurezza del corrente mese di luglio. Nessun ritardo nei rilasci si concretizza neanche in piena estate per due smartphone molto venduti globalmente e anche diffusi nel nostro paese. Di quale update parliamo esattamente? Il rilascio ha build 10.1.0.141 che si basa naturalmente sull'interfaccia EMUI 10.1, oramai distribuita su larga scala proprio sui modelli in esame in questo approfondimento. Il peso della release è abbastanza contenuto ed è di soli 164 MB. Il download del pacchetto prenderà solo pochi istanti ma anche la relativa installazione non farà perdere tempo prezioso ai possessori del telefono. Quali sono le novità sopraggiunte ... Leggi su optimagazine

Mercato Inter, affare Tonali verso il traguardo: accordo ad un passo

Dopo essersi regalata il colpo Hakimi, l'Inter di Antonio Conte non vuole di certo fermarsi. Il divario con la Juventus, per quanto ridotto, non è ancora del tutto recuperato e di conseguenza, rinforz ...

Elena Santarelli, la foto del figlio Giacomo che gioca con il papà e il messaggio d'amore: «Bernardo è ciò che desideravo»

Dopo la tempesta, torna sempre il sereno. Elena Santarelli si sta godendo un'estate in famiglia, insieme al marito Bernardo Corradi e i figli Greta Maria e Giacomo. Quest'ultimo, dopo aver vinto la su ...

