Salini: ‘Gigantesco orgoglio essere parte di questo sogno fatto con cuore tutti’ (Di martedì 28 luglio 2020) Genova, 27 lug. (Adnkronos) – “Quando finalmente dici ce l’abbiamo fatta allora che cosa senti dentro il cuore? Un gigantesco orgoglio, quello di essere parte di questo sogno, di avere insieme a me gente meravigliosa ha fatto questo con il cuore”. Lo ha affermato l’Ad di Webuild Pietro Salini, in serata sul palco de ‘Il Nuovo Ponte di Genova- costruire il Futuro’, concerto-tributo dedicato alle maestranze che hanno lavorato alla realizzazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio, promossa da Webuild in collaborazione con Fincantieri, ed organizzata da Webuild, nel cantiere del nuovo viadotto. In merito al ponte Salini ha aggiunto: “E’ stato ... Leggi su calcioweb.eu

