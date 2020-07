Roma, gravissimo incidente stradale: 43enne cade dallo scooter, critiche le sue condizioni (Di martedì 28 luglio 2020) Un grave incidente stradale si è verificato stamani, martedì 28 luglio 2020, a Roma lungo Corso D’Italia. Un uomo di 43 anni è caduto mentre viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. incidente Corso D’Italia oggi 28 luglio 2020 Il sinistro si è verificato stamattina intorno alle 11.00 all’altezza della CGIL. Al momento lo scooter sul quale viaggiava l’uomo classe 1977 sembrerebbe essere l’unico veicolo coinvolto. Ad ogni modo sono ancora in corso le indagini degli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo Parioli) intervenuti in loco. La persona ferita è stata portata all’Umberto I di Roma. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, gravissimo incidente stradale: 43enne cade dallo scooter, critiche le sue condizioni - CorriereCitta : Roma, gravissimo incidente stradale: 43enne cade dallo scooter, critiche le sue condizioni

