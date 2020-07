Recovery fund, Conte al Ciae: "Tempi strettissimi per cogliere un'occasione storica. Lavoreremo ad agosto" (Di martedì 28 luglio 2020) Sostenibilità, attraverso un green act che si concretizza in 100 milioni di alberi da piantare in cinque anni e 5 miliardi di euro da investire in mobilità, efficienza energetica, economia circolare, attraverso il lancio di un brand Italia e una politica di sgravi fiscali per i territori che vivono di turismo. Trasformazione digitale, con l'accelerazione del completamento della banda larga purtroppo in ritardo. Contrasto alla povertà, tramite interventi sulle periferie, operazioni di ricucitura materiale e sociale del tessuto urbano. Sono queste, nel solco delle direttrici di sviluppo indicate dalla Commissione europea, le richieste dei sindaci alla prima riunione del Ciae, comitato interministeriale affari europei, sul Recovery fund. Oggi l'intervento di Conte: "Siamo di fronte a ... Leggi su iltempo

