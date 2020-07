Ravenna, sesso in spiaggia e in pieno giorno davanti ai bagnanti: 20mila euro di multa agli amanti (Di martedì 28 luglio 2020) Ravenna, sesso in spiaggia e in pieno giorno davanti ai bagnanti. Hanno ricevuto una multa da 10mila euro ciascuno un uomo e una donna sulla quarantina che sono stati visti avere un rapporto sessuale orale in pieno giorno a Lido di Dante, in provincia di Ravenna, area naturistica sempre controllata e protetta da una ordinanza comunale. Ad accorgersi delle effusioni della coppia un uomo che ha avvertito le forze dell’ordine. Hanno avuto un rapporto sessuale orale in spiaggia in pieno giorno e sotto lo sguardo attonito dei bagnanti. Per questo, una coppia originaria lei di Verona e lui di Napoli sulla quarantina, ... Leggi su limemagazine.eu

