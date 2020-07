Paolo Ciavarro, chi è il figlio di Eleonora Giorgi ospite a Io e Te: età e fidanzata (Di martedì 28 luglio 2020) I telespettatori sono ormai abituati a vederlo a Forum, almeno fino a pochi mesi fa. Zazzera bionda, sorriso ammaliante e quel viso che ricorda tanto qualcuno. Già, perché Paolo Ciavarro è figlio di Massimo, famoso attore italiano ed Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano anno ‘80. E nonostante il cognome pesante, come si suol dire, s’è fatto da solo. Ha iniziato a lavorare a Forum poco più che 20enne, è piaciuto subito per la sua intraprendenza e spigliatezza. Oltre naturalmente per il fascino che lo contraddistingue. Classe 1991, ha 29 anni e un futuro televisivo ora radioso. Il successo è arrivato poco fa con la partecipazione al Frande Fratello Vip. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia All’interno ... Leggi su italiasera

