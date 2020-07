Odia i tifosi della Juve festanti e gli lancia piatti e bicchieri dal quinto piano in piena notte: denunciato (Di martedì 28 luglio 2020) Può capitare che un vicino di casa non sopporti il baccano in piena notte e decida di intervenire con violenza? Sì. E può capitare che lo faccia perché festeggino la vittoria di una squadra per cui questi prova avversione? Più difficile, sicuramente non comune. Ed è per questo che può essere considerata singolare la “storia” accaduta a Biella nella notte tra domenica e lunedì, quella successiva alla vittoria del nono Scudetto da parte della Juventus. A raccontarla è La Stampa. Un uomo di 46 anni, infatti, non sopportava la festa dei vicini che si sono riversati in strada per festeggiare il titolo bianconero e ha così deciso di lanciargli piatti e bicchieri dal ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Odia tifosi Odia i tifosi della Juve festanti e gli lancia piatti e bicchieri dal quinto piano in piena notte: denunciato CalcioWeb L'odio per i broccoli e la passione per Del Piero: Leonardo Scanferla parla dei suoi segreti

Altruista, sincero e solare, un ragazzo a cui piace essere sempre positivo e sorridente. Si descrive così Leonardo Scanferla a Volley Zap, la pillola sulla pallavolo condotta da Andrea Brogioni e tras ...

Cairo, la contestazione arriva a Milano: cartelli davanti a RCS

La contestazione dei tifosi del Toro contro Urbano Cairo arriva fino a Milano, di fronte alla RCS: «Vattene. Torino ti odia» Da molti mesi a questa parte è in atto una dura contestazione da parte dei ...

