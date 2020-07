Milan, presentata la nuova maglia 2020-2021: Ibrahimovic testimonial, indizio di mercato? [VIDEO] (Di martedì 28 luglio 2020) Il Milan ha presentato la nuova maglia 2020-2021. La divisa presenta larghe strisce rosse e nere e un motivo che fa riferimento all’architettura Milanese. Presenti anche gli sponsor Puma e Fly Emirates. Fra i testimonial della campagna social, insieme ad Alessio Romagnoli e Theo Hernandez, anche Zlatan Ibrahimovic. Possibile indizio di mercato legato ad una sua possibile permanenza? Forse, anche se la presenza di Lucas Biglia, dato come sicuro partente, potrebbe vanificare tale ipotesi… #ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤 👉 #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds — AC Milan ... Leggi su sportfair

