Migranti: due sudanesi riportati in Libia e uccisi. Situazione esplosiva a Lampedusa (Di martedì 28 luglio 2020) Due Migranti sudanesi sarebbero stati uccisi, e altri cinque feriti, in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. I Migranti erano stati riportati a terra dalla Guardia Costiera libica. In Italia, è polemica per gli sbarchi: l'hotspot di Lampedusa è al collasso Leggi su firenzepost

