Malesia, scandalo 1MDB: ex primo ministro Najib Razak condannato a 12 anni per corruzione e riciclaggio (Di martedì 28 luglio 2020) Si è concluso con una condanna a 12 anni per corruzione, abuso di potere, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita il primo processo a carico dell’ex premier della Malesia Najib Razak per lo scandalo finanziario legato al fondo sovrano malese 1MDB (1Malaysia Development Berhad) dal quale sparirono 4,5 miliardi di dollari dal 2009. L’Alta Corte di Kuala Lumpur gli ha inoltre ordinato di pagare una multa di 210 milioni di ringgit (circa 42 milioni di euro). Pochi giorni fa Goldman Sachs ha raggiunto un accordo da 3,9 miliardi di dollari con il governo malese per chiudere i conti sullo scandalo, in cui era stata chiamata in causa per le “false dichiarazioni” rilasciate in relazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

