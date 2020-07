Lazio: obiettivo David Silva (Di martedì 28 luglio 2020) L'indiscrezione arriva dalla Spagna, a lanciarla è il quotidiano As. La Lazio sarebbe vicina all'ingaggio di David Silva, l'attaccante spagnolo che ha da poco annunciato di aver chiuso la sua ... Leggi su gazzetta

L’indiscrezione arriva dalla Spagna, a lanciarla è il quotidiano As. La Lazio sarebbe vicina all’ingaggio di David Silva, l’attaccante spagnolo che ha da poco annunciato di aver chiuso la sua esperien ...

Brescia, Diego Lopez: 'Futuro? Ho parlato con Perinetti di quel che sarà...'

Diego Lopez, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "A riposo rimane soltanto Dessena e chi è infortunato. Ci ...

