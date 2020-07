Inter-Napoli, le probabili formazioni del match (Di martedì 28 luglio 2020) Cauto ottimismo in casa nerazzurra per il pieno recupero di De Vrij dalla lieve distorsione al ginocchio lamentata mercoledì … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - Gazzetta_it : #Inter #Napoli, sognavi #Barella? Stasera dovrai affrontarlo - ItaSportPress : Messi sul Duomo di Milano per presentare Inter-Napoli: la tv di Suning fa sognare i tifosi - - LaPresse_news : Serie A, stasera sfida Inter-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

Sarà Inter – Napoli, in programma stasera alle ore 21:45 allo stadio Meazza, il big match della 37^ giornata di campionato. La squadra nerazzurra, fondata il 9 marzo 1908 da 44 soci dissidenti del pre ...Nuova suggestione Messi per i tifosi dell’Inter. L’ombra del numero dieci del Barcellona appare sulla piattaforma tv di Suning per presentare il match contro il Napoli L’Inter presenta Inter-Napoli e ...