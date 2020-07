Idratarsi d’estate? Ecco i 5 frutti idratanti da mangiare (Di martedì 28 luglio 2020) D’estate l’idratazione è fondamentale soprattutto per il forte caldo che vi è in questa stagione: Ecco i 5 frutti da consumare assolutamente Frutta, Fonte foto: PixabayL’idratazione, come tutti sicuramente già sapranno, è fondamentale soprattutto durante l’estate e la bella stagione, infatti, sono tanti i pareri che ci dicono che bere un paio di litri d’acqua al giorno è essenziale, ma come possiamo fare per migliorare le nostre performance giornaliere? Ecco 5 frutti che possono aiutarci. Al primo posto tra vi è posizionata l’amatissima anguria, questa infatti è composta per circa il 95% da acqua e può essere davvero indispensabile per una corretta idratazione corporea. Al secondo posto, invece, troviamo ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Idratarsi d’estate Coronavirus, come sta il paziente uno di Codogno Corriere della Sera