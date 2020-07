Golf, il Covid-19 costringe al rinvio l’Australian Open: non si giocherà per la prima volta dal 1945 (Di martedì 28 luglio 2020) L’Australian Open di Golf si aggiunge all’ampia lista di eventi sportivi rinviati a causa del Coronavirus. Sul percorso del Kingston Heath Golf Club di Cheltenham (Victoria), nel mese di novembre sarebbe dovuta andare in scena la 105esima edizione dell’evento, ma a causa dei rischi comportati dalla pandemia da Covid-19, gli organizzatori non hanno voluto correre rischi ed hanno quindi posticipato il torneo al 2021. Solamente la Seconda Guerra Mondiale aveva costretto l’Australian Open ad alzare bandiera bianca dal 1939 al 1945, unici anni in cui il più antico (1904) torneo di Golf del PGA Tour of Australasia non si era disputato. “Siamo delusi ma è stata una decisione forzata. La salute e la sicurezza delle persone sono la ... Leggi su sportface

