Giorgia Palmas, coccole in gravidanza: gli scatti in Sardegna con Magnini (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgia Palmas si appresta a partorire, in attesa del lieto evento trascorre le vacanze con il compagno (promesso sposo) Filippo Magnini. Le foto della coppia in Sardegna. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno mantenuto la promessa, riposo e tranquillità in vacanza prima della gravidanza della celebre sarda che darà alla luce un figlio dopo aver … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Tora__ki : Così aggiornata sui gossip che ho scoperto oggi, 28 Luglio 2020, che Giorgia Palmas è fidanzata con Filippo Magnini - Giorgia_Palmas : ?? Challenge accepted #womansupportingwomen #always ?? #thanks to @bettafranchi ?? ~ Essere donna è così affascinant… - SkyLory : @FiloMagnini @Giorgia_Palmas ????bellissimi ??#sardegna #marefantastico #isolaparadiso - raspa90 : RT @FiloMagnini: Il momento più bello...quello delle coccole con il mio Amore infinito @Giorgia_Palmas ! ???? . . . . #noi #love #baby #pal… - FiloMagnini : Il momento più bello...quello delle coccole con il mio Amore infinito @Giorgia_Palmas ! ???? . . . . #noi #love… -