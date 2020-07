E il rosso Valentino diventò rosso Cgil (Di martedì 28 luglio 2020) Valeria Braghieri Il poetico racconto delle sarte della maison fa indignare i sindacati «Sciur padrun da li beli braghi bianchi». Poco importa che siano sarte e non mondine, poco importa che in mezzo non ci sia un contenzioso per «li palanchi» a fine mese e a nulla vale il fatto che stiano raccontando di poesia, e i sacrifici siano solo un inciso leggero e trascurabile. Per la Cgil, il «sciur padrun» ha sempre «li braghi bianchi». E non esiste comunità di intenti, non può esistere, tra datore di lavoro e dipendente. Nemmeno quando a raccontarli sono quattro operose, orgogliose premiere di Valentino. A nulla vale che nei loro racconti scorrano fiumi di tela e poesia. La Cigl, non ci sta. Spegnere gli entusiasmi e abortire sul nascere gli slanci produttivi, grazie. Fermi tutti: siamo ... Leggi su ilgiornale

Si24it : “Quando si vede una donna vestita di rosso si prova un grande sollievo.” VALENTINO #buongiono #Si24 #Si24notizie… - blankaut : RT @johnnybambin: @ferdinandosorr2 @blankaut -innamoratissimo righeira -bella d'estate mango -storia d'amore celentano -carmela sergio brun… - johnnybambin : @ferdinandosorr2 @blankaut -innamoratissimo righeira -bella d'estate mango -storia d'amore celentano -carmela sergi… - johnlockindie : piccolo bastardo piccolo spezzacuori la tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori terijaki (???) e tempura è co… -

Ultime Notizie dalla rete : rosso Valentino Valentino, giornata da dimenticare: "La moto non riesce a far lavorare le gomme" La Gazzetta dello Sport Il royal look della settimana. Dalle mascherine tono su tono di Mathilde del Belgio alle scarpe riciclate di Beatrice di York

Il “premio” per il royal look della settimana va sicuramente a Mathilde del Belgio che si è distinta per la scelta di indossare mascherine anti-Coronavirus coordinate all’abito. E poi a Beatrice di Yo ...

MotoGP, Allarme motori in Yamaha: tutti i piloti con nuovi propulsori a Jerez2

C’è qualcosa che non va nel nuovo motore della Yamaha. La scorsa settimana, in gara, Valentino Rossi si era fermato dopo che sul cruscotto della sua M1 si era acceso l’allarme rosso, che rivela un pro ...

Il “premio” per il royal look della settimana va sicuramente a Mathilde del Belgio che si è distinta per la scelta di indossare mascherine anti-Coronavirus coordinate all’abito. E poi a Beatrice di Yo ...C’è qualcosa che non va nel nuovo motore della Yamaha. La scorsa settimana, in gara, Valentino Rossi si era fermato dopo che sul cruscotto della sua M1 si era acceso l’allarme rosso, che rivela un pro ...