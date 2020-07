Coronavirus, un altro vaccino alla fase 3: Pfizer lancia i test su 30.000 persone (Di martedì 28 luglio 2020) Anche la casa farmaceutica Pfizer annuncia l’avvio della fase 3 di test sul vaccino per il Coronavirus che sta sviluppando insieme alla tedesca BioNTech. La fase 3 riguardera’ 30.000 pazienti in 39 stati americani e nel mondo. I test riflettono il “nostro obiettivo di portare un vaccino molto efficace e ben tollerato sul mercato il prima possibile”, afferma Ugur Sahin, l’amministratore delegato di BioNTech, secondo quanto riportato dai media americani.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

