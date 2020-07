Coronavirus: perché (anche) SARS-CoV-2 preferisce gli uomini? 4 meccanismi confermano che è la donna il “sesso forte” (Di martedì 28 luglio 2020) “Come la maggior parte dei patogeni, anche SARS-CoV-2 mostra una preferenza per il sesso maschile, in cui l’infezione decorre in maniera nettamente più severa rispetto alle donne. Questa differenza è dovuta a più meccanismi: fattori genetici, ormoni sessuali, risposte immuni, suscettibilità alle comorbidità“: a questo argomento viene dedicato un approfondimento sulla pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, curata da numerosi esperti, e con la direzione scientifica del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta. Costanza Maria Cristiani, Ilaria Baglivo e Walter Lucchesi spiegano: “Se si guarda all’eterna lotta patogeno-ospite, si scopre che il sesso forte è proprio quello femminile: nei vertebrati, dai rettili fino a noi ... Leggi su meteoweb.eu

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - LegaSalvini : Matteo Salvini contro Matteo Ricci: 'Immigrati infetti, perché quelli del Pd sono pericolosi'. - matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - Pao800a : @f_ronchetti Quindi il coronavirus è immaginario perché è un oggetto complesso? - ntSanee_ : @DarkForce78 @intuslegens Forse é perché il coronavirus non va dai coglioni... -